المالكي لسفير مصر: العراق استطاع أن يتجاوز الكثير من التحديات

2022/12/22 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق السيد وليد اسماعيل .وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين الشقيقين ، كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .[…]

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