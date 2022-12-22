شحّ في الأدوية المخفّضة للحرارة عالميًا.. وإقبال كثيف على شرائها في الصين!

2022/12/22 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّبت موجة غير مسبوقة من إصابات كورونا في الصّين بنقص الأدوية على نطاقٍ واسع، ويسارع الأشخاص لشراء أدوية الحرارة، ومسكّنات الألم بهدف التّخفيف من أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

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