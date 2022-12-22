2022/12/22 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Czvm_57x4LE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | وچان يرجع صگر فويلح | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | وچان يرجع صگر فويلح | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).