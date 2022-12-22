الصحة العالمية: متحور أوميكرون مستمر في التطور

2022/12/22 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن متحور أوميكرون مستمر في التطور.

وذكرت المنظمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "متحور أوميكرون مستمر في التطور وهناك أكثر من 500 سلالة فرعية تنتشر عدواها ويتم تتبعها في جميع أنحاء العالم".

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