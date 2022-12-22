السوداني يوجه بتهيئة أراضي سكنية للصحفيين من سكنة بغداد والنقابة تعلق

2022/12/22 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس،

توجيه رئيس الوزراء لوزارة البلديات

وأمانة بغداد وعقارات الدولة بتهيئة

أراضي سكنية للصحفيين من سكنة محافظة

بغداد.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "

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