وزير العدل: استحصلنا موافقة مجلس الوزراء لاصلاحات ملف إطعام النزلاء

2022/12/22 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، عن تشكيل فريق من الوزارة لاعادة التفاوض مع الشركة المجهزة لاطعام النزلاء وبما يضمن المحافظة على المال العام وعدم هدره، اضافة الى تحسين نوعية الطعام المخصص للنزلاء.وقال الوزير بحسب بيان للوزارة، ان “فريقا من الوزارة اجرى عدة زيارات الى الاقسام الاصلاحية ومنها الزيارة الشخصية لعدد من السجون واللقاء مع النزلاء، وعلى اثرها تم تثبيت عدد من الملاحظات بشأن اطعام النزلاء”، مبينا انه “بناءً على ما عرضناه في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2022 فقد وجَهنا رئيس مجلس الوزراء باعادة تفاوض وزارة العدل مع الشركة المجهزة لاطعام النزلاء والموقوفين من حيث مدة العقد ومبلغه وتحسين الخدمة واية تعديلات اخرى لمنع هدر المال العام”.

واشار الى ان “رئيس الوزراء مهتم بشكل كبير في اجراء الاصلاحات بملف الاطعام”، لافتا الى ان الخطوات الاصلاحية للحكومة ووزارة العدل قد بدأت، وخصوصاً في ملف الاطعام الذي اصبح قضية رأي عام، والوزارة عازمة على انهاء ما بدأته من اصلاحات”.

واكد شواني ان “جزءاً من سياسة دعم حقوق الانسان في العراق، هي متابعة حقوق نزلاء الاقسام الاصلاحية بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي وضع في سُلم اولياته صيانة حقوق الانسان للعراقيين جميعاً”.

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