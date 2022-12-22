2022/12/22 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال عمليات تفتيش..



الشرطة الاتحادية تضبط “اسلحة” غير مرخصة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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