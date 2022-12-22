2022/12/22 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، الخميس، بأنها حصلت على معلومات تفيد بأن وزيرة المالية طيف سامي، "غير مستعدة" للتوقيع على صرف مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كردستان.

وذكرت الشبكة في خبر تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن وزيرة المالية، طيف سامي، غير مستعدة حتى الآن للتوقيع على صرف المبلغ، كما أنها أبدت ملاحظات على القرار وعدته غير قانوني خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".

وكان رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى أعلن، الثلاثاء (13 كانون الأول 2022)، أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كردستان.

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