2022/12/22 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن وزير العدل خالد شواني، الخميس 12/22/2022، عن تشكيل فريق من...

ظهرت المقالة العدل تشكل فريقا لإعادة التفاوض مع الشركة المجهزة لإطعام النزلاء أولاً على المسلة.

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