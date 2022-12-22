حكومة السوداني تحيل ملفات ادعاءات التعذيب إلى جهاز الادّعاء العام

2022/12/22 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، الخميس 12/22/2022،...

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