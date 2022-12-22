2022/12/22 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).