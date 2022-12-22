برلماني كردي يكشف هدف

2022/12/22 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس، التراجع عن قرار ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم بعد ان اقرتها الحكومة الاتحادية، يهدف لخلط الاوراق السياسية عبر قوت المواطنين.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هذا المبلغ كان من المقرر إرساله من قبل الحكومة الاتحادية ونتيجة لاتفاقات مع الوفد الحكومي الذي زار بغداد مؤخرا".

وأضاف أن "التراجع عن إرسال المبلغ ينم عن خلط الأوراق السياسية بقوت المواطنين، خاصة وأن الموظفين ينتظرون إرسال المبلغ لكي تتم المباشرة بصرف رواتبهم، وبالتالي يجب احترام الاتفاقيات".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية في البرلمان العراقي لا تملك أي معلومة بخصوص وجود قرار من وزير المالية طيف سامي بمنع صرف مبلغ 400 مليار دينار لإقليم كردستان وفق قرار لمجلس الوزراء، قبل أيام".

وبين كوجر أن "هذه الأموال كانت تصرف طيلة الفترة الماضية، ولا نعتقد وجود هكذا توجه من قبل الحكومة الحالية، خصوصاً ان قرار الصرف صادر من مجلس الوزراء، أي بتصويت اغلبية الوزراء، كما اننا سنتابع هذا الملف مع الجهات المختصة".

وفي 13 ديسمبر، وافق مجلس الوزراء على ارسال 400 مليار دينار إلى اقليم كردستان، كمستحقات لشهري الـ11 والـ12.

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