وزير العمل يوجِّه دعوة لنظيره التركي لتوقيع مذكرة تفاهم في الشان الصحي والاجتماعي

2022/12/22 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الخميس، دعوة للسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الشأن الاجتماعي والضمان الصحي.

وذكر اعلام وزارة العمل في بيان تلقته(بغداد اليوم)، ان"ذلك جاء خلال استقبال السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، فيما اوضح الاسدي خلال اللقاء ان العلاقات العراقية التركية علاقات تاريخية، وترتبط في العديد من الجوانب، ومنها رابطة المياه لنهري دجلة، والفرات".

ودعا الاسدي بحسب البيان، الى"تعزيز اواصر التعاون المشترك، ومعالجة بعض الامور والقضايا العالقة".

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