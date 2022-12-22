بعد مونديال قطر.. الاتحاد الدولي يصدر التصنيف الجديد لمنتخبات العالم

2022/12/22 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ منتخب البرازيل لكرة القدم

بصدارة التصنيف العالمي الصادر عن

الاتحاد الدولي (الفيفا)، اليوم الخميس،

على الرغم من خروجه من الدور ربع

النهائي لكأس العالم في قطر.

وصعد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم

م

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