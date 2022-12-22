أسامة ربيع: مصر لن تفرط في قناة السويس.. ولن نسمح بوجود أجنبي يتحكم في صندوق الهيئة

2022/12/22 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في رسالة طمأنة جديدة للمصريين، أنه ليس من حقنا بيع قناة السويس أو الاقتراض بضمانها.وقال إن مصر لن تسمح بوجود أجانب يتحكمون في صندوق الهيئة، وأن القناة "ستبقى أولا وأخيرًا للمصريين".

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