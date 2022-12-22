2022/12/22 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشارت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان إلى أنها لا تستبعد إيواء طالبي اللجوء على متن سفن سياحية مهجورة! وقالت: إن جميع الخيارات مطروحة.وأضافت برافرمان: إن إنفاق خمسة ملايين باوند على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق يوميًّا أمر غير مقبول.وذكرت برافرمان لمجلس اللوردات أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ويجري النظر فيها، […]

ظهرت المقالة بالاستعانة بالسفن المهجورة!..



بريطانيا تبحث مخططاً جديداً لإيواء طالبي اللجوء أولاً على ايرث نيوز.

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