أفغانيات يتظاهرن ضد طالبان بعد منعهن من الدراسة.. ومجموعة السبع تندد بـ

2022/12/22 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الخميس، إنّ معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تعد "جريمة ضد الإنسانية"، وطالبوا بإلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات.

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