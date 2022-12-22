سانا: 95 صهريجًا من النفط السوري

2022/12/22 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قالت وكالة الانباء السورية اليوم الخميس، إن القوات الاميركية سرقت 95 صهريجًا من النفط السوري وهربته إلى العراق خلال الساعات الماضية.

وقالت الوكالة في خبر اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "قوات الاحتلال الأمريكي واصلت سرقة النفط السوري وأخرجت خلال الساعات الماضية 95 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولهم إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت كمية جديدة من النفط المسروق من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد عبر 65 صهريجاً عبر معبر المحمودية غير الشرعي، و30 صهريجاً عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود مع العراق".

ولا تتوفر معلومات كافية عن هذا الملف في الداخل العراقي حول حقيقة تهريب النفط السوري وإين يذهب وما علاقة القوات الاميركية بنقل النفط السوري المهرب إلى العراق.

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