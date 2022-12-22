استعداداً لخليجي 25.. ممارسات لتعزيز أمن ملاعب البصرة

2022/12/22 | 19:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنالك إشراف على إعداد الخطط والممارسات الأمنية.

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