الداخلية تبين سبب تأخر إصدار الجواز الالكتروني

2022/12/22 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة الداخلية، الأربعاء، أسباب تأخر إصدار الجواز الإلكتروني، مؤكدة وصول نماذج منه للعراق.

وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، إن "ملف المباشرة بإصدار الجوازات الإلكترونية ينتظر إتمام بعض القضايا والتي نصفها بغير الجوهرية مع الشركة المنفذة"، لافتا إلى أن "المديرية تسعى لاستكمال كافة الأمور الفنية والإدارية للشروع بإصدار الجوازات".

وأضاف، أن "نماذج للجوازات الإلكترونية وصلت إلى العراق وإصدارها يتطلب موافقات داخلية وخارجية (لمنظمة الطيران العالمي)، للشروع بإصدارها".

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