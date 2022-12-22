2022/12/22 | 19:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب البصرة يستقبلون اول مشجع خليجي من السعودية في منزلهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MJXy3dtgj5o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب البصرة يستقبلون اول مشجع خليجي من السعودية في منزلهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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