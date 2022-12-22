شاهد بالفيديو.. شباب ‎البصرة يستقبلون اول مشجع خليجي من ‎السعودية في منزلهم



شاهد بالفيديو.. شباب ‎البصرة يستقبلون اول مشجع خليجي من ‎السعودية في منزلهم
2022/12/22 | 19:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: MJXy3dtgj5o

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