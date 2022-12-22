الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء السابع

2022/12/22 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

العلاج السابع : تعبئة النفس بالفضائل

وهو مايسميه علماء الأخلاق (بالتحلية)

والتي تعني تهذيب النفس وباطن الإنسان

من خلال إملائها بقيم الفضائل بعد عملية

الهدم وهي إفراغها

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