2022/12/22 | 19:42 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب سنة 2022 من نهايتها وقد أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن عدد سكان كندا نما خلال هذه السنة أكثر من أي عام آخر منذ عقود.تقول هيئة الإحصاء الكندية إن عدد سكان البلاد نما بمقدار 362,453 شخصا، أو 0.9 في المائة، بين شهري يوليو وأكتوبر.كما ترجع الهيئة الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع عدد المقيمين غير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تعرف أسرع معدل نمو لها منذ عام 1957 شبكة القيقب الدولية.

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