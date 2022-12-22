المرور: تعزيز البصرة بـ 20 دورية لتسهيل حركة عجلات ووفود خليجي 25

2022/12/22 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن تعزيز محافظة البصرة بـ 20 دورية وضباط ومنتسبين لتسهيل حركة عجلات ووفود خليجي 25.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل الربيعي، للوكالة الرسمية إن” وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار محافظة البصرة للاطلاع على موقع بطولة خليجي 25″، مبينا، أنه” تم تعزيز المحافظة بـ 20 دورية و100 منتسب وضابط إضافة إلى منتسبي مديرية مرور المحافظة، لتسهيل عملية سير العجلات وخاصة قرب الملاعب في المحافظة”.وأضاف، أنه” تم تعزيز البصرة أيضا بـ60 دراجة مرورية من محافظة الأنبار للمشاركة في استقبال الوفود”.

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