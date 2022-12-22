2022/12/22 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت إيران تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذرت من "حدود صبرها على الاتهامات التي وجهها زلينسكي لها"، قائلة "إنها لا أساس لها من الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترد على تصريحات زيلينسكي من البيت الأبيض: صبرنا لن يكون بلا حدود) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترد على تصريحات زيلينسكي من البيت الأبيض: صبرنا لن يكون بلا حدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).