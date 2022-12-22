2022/12/22 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، أن العمل بمشروع الأتمتة الإلكترونية يأتي ضمن سياسة الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية وإنهاء التعاملات الورقية ومن شأنه القضاء على التزوير والمحسوبية والفساد.وقالت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل يوجه باعتماد الأتمتة الإلكترونية للقضاء على التزوير المركز الخبري الوطني.

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