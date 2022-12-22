2022/12/22 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن تعزيز محافظة البصرة بـ 20 دورية وضباط ومنتسبين لتسهيل حركة عجلات ووفود خليجي 25.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل الربيعي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تُعزز شوارع البصرة بضباط ومنتسبين لتسهيل حركة وفود خليجي25 المركز الخبري الوطني.

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