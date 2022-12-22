2022/12/22 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ميسي الشيف نصرت مع رئيس اتحاد الفيفا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bYEDZZ3HVr8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ميسي الشيف نصرت مع رئيس اتحاد الفيفا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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