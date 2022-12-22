خبير: إيرادات نفط الشهر الاخير في العراق ستكون الأدنى خلال 2022

2022/12/22 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير النفطي نبيل المرسومي اليوم الخميس، ان ايرادات شهر كانون الاول الجاري من المتوقع أن تكون الادنى خلال العام الحالي.

وقال المرسومي في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع ان تنخفض عائدات النفط العراقية هذا الشهر حسب تقديرات سومو الى 7.890 مليارات دولار وهي الأدنى خلال عام 2022 بسبب انخفاض سعر بيع النفط العراقي الذي قدرته سومو بنحو 74 دولار للبرميل".

وأضاف انه "اذا ما صحت توقعات سومو ستكون عائدات العراق النفطية خلال هذا العام (باستثناء كردستان) بنحو 115.730 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخ العراق منذ استغلال النفط في ثلاثينات القرن الماضي".

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