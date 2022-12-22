وزير العمل يعلن منح العمالة الاجنبية 45 يوماً لتسوية وضعها قانونيا

2022/12/22 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ان اللجنة المكلفة من وزارات العمل والداخلية والهجرة تواصل عملها في تنظيم، وتسوية الوضع القانوني للعمالة الاجنبية في البلاد، جاء ذلك خلال لقائه السفير اللبناني لدى العراق علي اديب الحبحاب يوم الخميس الموافق 22-12-2022.

واضاف ان الوزارة ومن خلال اللجنة منحت مدة 45 يوما للعمالة الاجنبية، والعربية في البلاد لتسوية وضعها القانوني، مشيرا الى اهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وفتح آفاق للتعاون في مجالات العمل والتدريب المهني.

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