العراق يمنح مدة 45 يوماً للعمالة الأجنبية لتسوية وضعها قانونياً

2022/12/22 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إن اللجنة المكلفة من وزارات العمل والداخلية والهجرة تواصل عملها في تنظيم، وتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البلاد.

وأضاف الأسدي خلال لقائه السفير اللبناني لدى العراق علي اديب الحبحاب، أن الوزارة ومن خلال اللجنة منحت مدة 45 يوماً للعمالة الأجنبية والعربية في البلاد لتسوية وضعها القانوني.

وأشار إلى أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وفتح آفاق للتعاون في مجالات العمل والتدريب المهني.

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