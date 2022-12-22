محافظ بغداد: توزيع الدرجات العقدية ضمن قانون الأمن الغذائي لم ينصف العاصمة

2022/12/22 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، أن توزيع الدرجات العقدية البالغة (1000) درجة لم ينصف العاصمة، فيما طالب بزيادتها واستثناء بغداد من العدد المقرر للدرجات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال العطا، إن "توزيع الـ1000 درجة وظيفية للتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم ينصف العاصمة بغداد، بسبب عدد سكانها الكبير".

وأضاف، أن "عدد سكان العاصمة وصل إلى 10 ملايين نسمة، ولا يمكن وضعها مع محافظة لا يتخطى عدد سكانها المليون وتمنح ذات العدد من العقود"، مبيناً، أن "أعداد المتقدمين على تعيينات العقود الخاصة بمحافظة بغداد لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بلغ 118 ألف متقدم، وتم قبول 1000 متقدم منهم".

ودعا العطا، إلى "استثناء محافظة بغداد، من العدد المخصص للعقود بين المحافظات على اعتبارها عاصمة العراق وتحتوي على جميع الوزارات، فضلاً عن الكليات المعاهد مقارنة بباقي المحافظات".

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