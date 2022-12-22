قراءة في قمة بغداد الثانية

2022/12/22 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد صادق الهاشمي يبدو من الحضور الفاعل في هذه القمة للدول...

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