مقتل جنديين عراقيين بهجوم لتنظيم داعش قرب كركوك

2022/12/22 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من الشرطة العراقية قرب جسر الجمهورية في العاصمة بغداد بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب أحمد الربيعي كركوك (العراق) (أ ف ب) – قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهما في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان الخميس وكالة فرانس برس، محملين […]

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