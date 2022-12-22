قتل 3 أسود في السودان هاربة من مزرعة عسكرية

2022/12/22 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم,-(أ ف ب) – قُتِلت ثلاثة أسود في السودان بإطلاق النار عليها بعد محاولتها الفرار من قفصها داخل قاعدة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بحسب ما أفاد الخميس مسؤول في ملجأ للحيوانات.وُلدت الأسود الثلاثة التي تحمل أسماء ليو وريناس وأماني قبل عامين في محمية بجنوب العاصمة الخرطوم هي مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية، […]

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