نجوم من السعودية والمغرب سطعوا في مونديال قطر.. صوت لأفضل لاعب عربي لعام 2022

2022/12/22 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تقترب فيه سنة 2022 من النهاية بعد أن شهدت أحداثا كروية كبرى لعل أبرزها كأس العالم في قطر والذي شهد مستويات مميزة من جانب منتخبات عربية، نطرح أسماء 4 لاعبين عرب تألقوا في هذه السنة استحقوا الترشح لاستفتاء CNN بالعربية لأفضل لاعب عربي لهذا العام

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