الرشيد يباشر ببيع الدولار لاغراض السفر بـ 1465 ديناراً

2022/12/22 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، المباشرة بإجراءات بيع الدولار لأغراض السفر وبسعر 1465 دينار لكل دولار.

وذكر إعلام المصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي أعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس عن المباشرة بإجراءات بيع الدولار لأغراض السفر بما لا يزيد عن (10) آلاف دولار امريكي لكل زبون توُدع في البطاقة الائتمانية التي سيتم اصدارها للراغبين من خلال فروع المصرف".

وأوضح المكتب الإعلامي أن "الفروع التي سيتم فيها بيع الدولار حاليا هي (الفرع الرئيسي / اليرموك / راغبة خاتون) وسيتم شمول فروعا اخرى في الايام القادمة".

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