انفاق العراق سيرتفع 10%.. مركز مختص يتوقع سعر النفط في 2023

2022/12/22 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشف مركز فيتش الأمريكي للتقييمات الاقتصادية اليوم الخميس، عن السعر المتوقع لبرميل النفط العام المقبل 2023.

وقال المركز في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) إن "السلطات العراقية في العام المقبل 2023 ستشهد زيادة في الانفاق بنسبة 10% مقارنة بالعام الحالي".

وتوقع المركز أن "تستقر أسعار النفط العالمية العام المقبل على نحو 85 دولار امريكي للبرميل الواحد، بدلا عن المعدل الذي وصل الى مئة دولار للعام الحالي".

وكان المركز قد أوضح في تقرير يوم امس الخميس، واوردته رويترز، أن "فائض ميزانية العراق في 2022 ارتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من زيادة اسعار النفط، فيما اشارت إلى أن الفائض سيكون أقل كثيرا في ميزانية 2023 عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي فقط.

وحللت (بغداد اليوم) أرقام الوكالة حول الفائض المالي للتوصل إلى صورة أوضح عن حجم الانخفاض، حيث أن انخفاض الفائض من 10% من الناتج المحلي في 2022، إلى 2.2% من الناتج المحلي في 2023، يعني ان الفائض سينخفض بنسبة 78% في العام المقبل.

ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي للعراق اكثر من 200 مليار دولار، مايعني ان الفائض خلال 2022 بلغ اكثر من 20 مليار دولار، اما في 2023 فسيبلغ الفائض 4.5 مليار دولار فقط، وهو انخفاض بنسبة 78%.

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