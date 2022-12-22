2022/12/22 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت مجموعة السبع، اليوم الخميس، أن دول المجموعة تمكنت من جمع ما يصل إلى 32 مليار دولار من الميزانية لدعم أوكرانيا في عام 2023.وقال وزراء مالية مجموعة السبع في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجموعة السبع تجمع 32 مليار دولار لصالح أوكرانيا في عام 2023 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة السبع تجمع 32 مليار دولار لصالح أوكرانيا في عام 2023) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة السبع تجمع 32 مليار دولار لصالح أوكرانيا في عام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).