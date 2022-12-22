التجارة تعلن عدد حصص مادة الطحين المقرر توزيعها للمواطنين

2022/12/22 | 21:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والعراق يحتاج سنوياً إلى 5.5 طن من الحنطة.

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