بحوزته 5 كغم من مادة الكرستال.. القبض على ناقل للمواد المخدرة في ميسان

2022/12/22 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على ناقل مخدرات بحوزته 5 كغم من الكرستال بمحافظة ميسان.

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