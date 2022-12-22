بالفيديو.. مكافحة الاجرام تلقي القبض على متهم بسرقة حقائب النساء في بغداد

2022/12/22 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة الاجرام ، اليوم الخميس، القبض على متهم يستهدف النساء في الشارع لسرقة حقائبهن في بغداد.

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