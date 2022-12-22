شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | العراق من بين الدول الأخطر على النساء في العالم

2022/12/22 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GYV-xpjTURQ

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