وللدستور.. رواقٌ في بغداد

2022/12/22 | 21:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر ممدوح تشرفت قبل أيام بحضور المؤتمر الماتع والنافع الذي أقامه مركز رواق بغداد للسياسات العامة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات، وحمل عنوان (دستور جمهورية العراق 2005؛ التقييم وبناء...أكمل القراءة ←

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