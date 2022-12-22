النشيد البابلي

2022/12/22 | 21:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري لم يكن الجهد الثقافي والإبداعي الذي وثقه الزميلان العزيزان عبد الستار الراوي وسلام الشماع عن مسيرة شاعر بحجم حميد سعيد معزولا عن دوره في المشهد الإبداعي الذي...أكمل القراءة ←

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