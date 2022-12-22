خرق أمني جديد في كركوك

2022/12/22 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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استشهاد ضابط برتبةرائد وإصابة اثنين من المنتسبين باطلاق نار قرب حاجز امتي في اطراف حي دوميز شرق كركوك والاجهزة الامنية تفتح تحقيق عاجل

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