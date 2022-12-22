خبير يشكك بإيقاف حرق الغاز العراقي خلال 4 سنوات ويحدد السبب-عاجل

2022/12/22 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكك الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الخميس، بإمكانية تحقق وعود وزير النفط حيان عبد الغني بإيقاف حرق الغاز بالكامل في غضون سنوات قليلة، عازيًا ذلك إلى وجود "دولة عميقة تمنع العراق من ذلك".

وقال الجواهري، لـ(بغداد اليوم)، ان "كل الحكومات العراقية السابقة، قدمت الكثير من الوعود بشأن استثمار الغاز ومنع حرقه في الحقول، لكن لم نرَ أي تنفيذ لهذه الوعود طيلة السنين الماضية، والوعود الحكومية الجديدة، لا نعتقد انها سوف تختلف عن الوعود السابقة".

وبين، ان "هناك دولة عميقة هي من تمنع العراق من ان يستثمر غازه ويمنع حرقه في الحقول، حتى يبقى العراق يحتاج الى استيراد الغاز من الخارج، ولهذا لا نعتقد ان الوعود الجديدة، سوف تطبق على الأرض، كون هذه الدولة العميقة مازالت تعمل ضد مصلحة العراق والعراقيين".

وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريحات خلال مشاركته بمؤتمر العراق للنفط والطاقة، بأنه سيتم ايقاف حرق الغاز نهائيًا في العراق خلال 4 سنوات.

ويحرق العراق اكثر من 1500 مقمق يوميًا، فيما يستورد من ايران نحو 1700 مقمق يوميًا، بمبالغ تصل الى 2.5 مليار دولار سنويًا.

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