عدسة (بغداد اليوم) توثق الحلة النهائية لملعب الميناء قبيل ودّية السفّانة والكويت

2022/12/22 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وثقت عدسة (بغداد اليوم) اليوم الخميس، الحِلة النهائية لملعب الميناء، في محافظة البصرة، قبيل ودّية السفّانة والكويت.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم 30 من كانون الأول الحالي، موعداً لإقامة المباراة الودية للمنتخب العراق أمام نظيره الكويتي في إفتتاح ملعب الميناء الأولمبي استعداداً لبطولة خليجي ٢٥.

ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى لكأس الخليج، رفقة عمان والسعودية واليمن، وسيخوض أولى مبارياته في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل ضد ضيفه الأحمر العماني.

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