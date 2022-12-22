شاهد بالفيديو.. العراق يعلن قرارا مفاجئا في الديوانية و واسط و المثنى | تقرير

2022/12/22 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9lyAbIXOnKQ

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