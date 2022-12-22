العمل النيابية: قانون الضمان سيشمل 4 ملايين عامل

2022/12/22 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الخميس، عن خطة لشمول قانون الضمان الاجتماعي 4 ملايين عامل مضمون.

وقــال عضو اللجنة النائب حسين عـرب في حوار اطلعت عليه “تقدم”، إن “قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي من القوانين المهمة وما زال في أدراج لجنته ولجنة منظمات المجتمع المدني وسيقر في الفترة القليلة المقبلة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الأول وسيرافقه إقرار تعديلات ضرورية ودعم حكومي للقانون”.

وأضاف عرب، ان “القانون هو الخلاص الحقيقي والـوحـيـد لمـوضـوع التعيينات والوظائف الحكومية وإيجاد بدائل لهما من خلال ضمان تقاعد حقيقي للعمال وتنظيم العمل والقطاعات غير المنتظمة ضمن مظلة واحدة”.

وأشار الى ان لجنته “عملت على القانون من الـدورة النيابية السابقة والــدورة الحالية ولأهميته أصبح محط اهتمام رئيسي الجمهورية والــــوزراء ويتم تنظيم اجـتـمـاعـات دوريـــة مــع الـلـجـان والـلـجـان المـسـانـدة والاتــحــادات والـنـقـابـات ووزارة العمل واتــحــاد نـقـابـات الـعـمـال لتلبية طـمـوحـات العامل والموظف غير المنتظم”.

وأوضح عرب ان “خطة اللجنة هي أن يشمل في السنتين الأوليين مليونا عامل مضمون وسيصل الضمان في القانون إلى ٤ ملايين عامل مضمون على اعتبار أنالقانون أتاح فرصة للآخرين بالانضمام”.

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